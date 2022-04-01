1 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили данные о создании Россией и Индией альтернативной транзакционной платформы в противовес SWIFT.

Артур Савин, , 22:34 — REGNUM Информация, согласно которой Индия и Россия создали платформу передачи межбанковских сообщений для замены платформы SWIFT, от которой Российская Федерация была отключена в рамках антироссийских санкций Запада, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 1 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Платежная система SWIFT Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ну всё! Теперь президент Украины введёт самые страшные санкции — не будет пить индийский чай и смотреть индийские фильмы», — шутит Дмитрий М.

Многие пользователи оказались крайне рады такой информации, ведь это позволяет российский экономике выйти из-под западных санкций и обрести полную независимость от США и Европы.

«Классная новость! Оперативно!» — указывает Тихон А.

«Хм, неплохо. Новая система не заставила себя долго ждать. Да и «юнион пэй» тоже скоро подключим, скорее всего», — предполагает Никита Л.

«Однако, быстро. Новость реально радостная. Главное, чтобы без багов. Если всё получится, это реально будет круто», — убеждён Ростислав Д.

Оплата Дарья Драй © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что Индия — это тебе не хухры-мухры. Индия — одна из крупнейших экономик мира, а также очень перспективный рынок сбыта для России.

«Превосходно! Сотрудничать с Индией — это шаг в верном направлении. Новая система позволит людям расплачиваться за покупки проще и удобнее, а переводы будут куда как более надёжными, нежели через западные площадки, которые в любой момент могут заморозить средства в обход любых законов», — пишет Арсений Ц.

Часть людей уверена, что с отключением России SWIFT потерял очень много, причём самые страшные последствия платформу ждут в будущем, когда её участники начнут пользоваться альтернативными транзакционными системами.

«Супер! «Свифту», видимо, не нужны были лишние денежки. Теперь их и не будет. Все деньги останутся у нас», — отмечает Олег Б.

«Кажись, Европа со Штатами ввели санкции против самих себя! Сами же свою финансовую систему и рушат», — написал Святослав С.

«Руководство SWIFT переоценило свои возможности. Со временем Европу надо переводить на рублëвую оплату. А то, что у них с нами нет единой системы — это их проблемы. Хотят они, не хотят — жалеть нефиг. Надоела их вредность и капризы», — отмечает Дмитрий Б.

Ряд пользователей указывает на то, что создание альтернативной межбанковской системы позволит России обрести настоящий суверенитет и независимость. Граждане выражают сожаление, что российское руководство слишком долго шло к этому очень правильному решению.

«Вот тебе и замещение. Всё оперативно могут, когда хотят! Молодцы!» — пишет Артур П.

«Боже мой! Неужели нам для того чтобы слезть с печи, необходим хороший пинок?! Выходит, действительно, России для прогресса нужны постоянные санкции. Байден, алло! Спасибо тебе, разбудил наших политиков. Вроде просыпаемся. Ну, а пока идёт разминка», — считает Котяра К.

Напомним, 31 марта газета Economic Times опубликовала материал со ссылкой на собственные источники, согласно которому Индия и Россия создали платформу передачи межбанковских сообщений для замены SWIFT. Журналисты предполагают, что альтернативную транзакционную платформу разработали Российский государственный банк развития ВЭБ и Резервный банк Индии (центральный банк страны).