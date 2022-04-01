Москва, , 21:00 — REGNUM Расследовать обстоятельства авиаудара украинских вертолётов по нефтебазе в Белгороде поручил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля в пресс-службе ведомства.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

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Расследованием займутся следователи центрального аппарата. Александр Бастрыкин поручил установить лиц, причастных к выполнению авиаудара, в том числе лётчиков и их командиров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны РФ заявили, что украинские вертолёты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов.