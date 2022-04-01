София, , 20:50 — REGNUM Специальная прокуратура Болгарии предоставила в болгарский МИД сведения о том, что один из секретарей посольства России в Софии осуществлял «нерегулируемую разведывательную деятельность» на болгарской территории. Об этом 1 апреля сообщает БТВ.

Здание МИД Болгарии Mfa.bg

По данным следствия, российский дипломат якобы собирал информацию о состоянии армии Болгарии, а также интересовался работой ряда оборонных предприятий страны. Других деталей, включая имени подозреваемого, не сообщается.

Предполагается, что в течение ближайшего времени внешнеполитическое ведомство Болгарии выступит с заявлением по этому поводу. Указанный дипломат будет объявлен в стране персоной нон грата.

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