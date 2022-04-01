Бухарест, 1 апреля, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Валютные резервы Национального банка Румынии (BNR) на конец марта нынешнего года составили €40,143 млрд, что на 4,14% меньше по сравнению с €41,877 млрд, зарегистрированными в предыдущем месяце. Об этом 1 апреля сообщает бухарестское издание Romania Libera.

Nicolas Raymond Флаг Румынии

Как отмечено в заявлении BNR, причиной сложившейся ситуации стал отток средств в виде выплат по внешнему госдолгу и обеспечение платежей в рамках совместных проектов со странами-партнерами по ЕС. При этом официальный Бухарест объявил о намерении взять у Брюсселя новые кредиты в европейской валюте.

В то же время в BNR подчеркивают, что объемы золотого запаса Румынии остались на уровне 103,6 т. Учитывая изменения на мировых рынках, его общая стоимость составила €5,772 млрд.