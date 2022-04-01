Магнитогорск, Челябинская область, 1 апреля, 2022, 20:42 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области удалось поймать гражданина, который обстрелял автомобиль с двумя девушками. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Сейчас с ним работают полицейские. За совершённое преступление его обещают наказать по всей строгости закона.

Как сообщало ИА REGNUM, водитель внедорожника начале оскорбил девушку-водителя и её подругу, а затем открыл огонь. Среди людей пострадавших нет, но машине предстоит ремонт.