Женева, Швейцария, , 20:41 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 1 391 813 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 4367 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 1 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 486 761 597 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 6 142 735 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 1 437 257 выявленных инфицированных и 3686 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.