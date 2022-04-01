Москва, , 20:36 — REGNUM 25-летний опорный полузащитник «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Баринов прокомментировал свое будущее в составе московского клуба.

Дмитрий Баринов Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Зимой процентов на 70 мог перейти в европейский клуб. Клуб хотел арендовать меня на полгода. Я выступал за полноценный трансфер. Недавно звонили, говорили, что все в силе на лето, что заберут не в аренду, а полноценным трансфером. Но пока это все разговоры», — цитирует Баринова издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне воспитанник «железнодорожников» принял участие в восемнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя результативными передачами в игре с «Химками». Также полузащитник получил семь желтых и две красные карточки.

На данный момент трансферная стоимость Дмитрия Баринова, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня 2023 года.