Тбилиси, , 20:41 — REGNUM В Тбилиси совершен налёт на районное отделение одного из крупнейших грузинских банков, сообщает 1 апреля грузинская редакция радио «Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) .

Ограбление банка Цитата из к/ф «Тёмный рыцарь». Реж. Кристофер Нолан. 2008. США

Ограбление произошло в филиале «Банка Грузии» в Самгорском районе Тбилиси. Человек в маске забрал деньги из банка. Гражданин, проживающий в одном из зданий рядом с филиалом, рассказал, что слышал выстрелы. Министерство внутренних дел Грузии на данном этапе сообщило только о том, что полиция мобилизована и ведутся следственные действия.

Напомним, что это уже не первое нападение на филиалы «Банка Грузии». Так, в 2020 году преступник Бадри Эсебуа захватил в зугдидском филиале банка 43 заложника, а затем скрылся с $ 500 000. Эсебуа до сих пор не найден. Ещё одно нападение было совершено в прошлом году на кварельский филиал банка. Преступника тогда удалось обезвредить.