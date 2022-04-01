Вашингтон, , 20:27 — REGNUM Британский актёр Гари Олдман заявил, что он собирается сыграть в фильме «Оппенгеймер». Об этом 1 апреля пишет Deadline.

Гари Олдман Цитата из к/ф «Шпион, выйди вон». реж Томас Альфредсон. 2011. Франция, Великобритания, Германия

По словам Олдмана, он появится лишь в одной из сцен картины Кристофера Нолана. Других подробностей актёр не раскрыл.

ИА REGNUM напоминает, что фильм «Оппенгеймер» расскажет о жизни создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера. В киноленте участвуют такие известные актёры, как Киллиан Мёрфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью, Рами Малек и другие.

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