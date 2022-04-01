Петрозаводск, , 20:32 — REGNUM В Пудожском районе Республики Карелия перевернулся автобус, который перевозил 19 детей — жителей Архангельской области — из карельской Кондопоги после спортивных соревнований.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, четверо наиболее пострадавших в ДТП детей госпитализированы в Медвежьегорскую ЦРБ. По предварительным данным, они получили черепно-мозговые травмы, им сделают КТ-исследование.

«Семь детей детей имеют травматические повреждения (ушибы, ссадины). Они осматриваются бригадой врачей. Возраст детей 9−14 лет», — рассказал министр.

Еще восемь детей были обследованы медиками в городе Пудожа и в медицинской помощи не нуждаются. Их разместили в местной гостинице.

«Взрослые за медицинской помощью не обращались», — уточнил Охлопков.

Для помощи местным медикам из Детской республиканской больницы в Петрозаводске выехала бригада врачей.