София, , 20:15 — REGNUM Несколько тысяч жителей столицы Болгарии выразили желание принять участие в масштабной акции по уборке города от мусора, традиционно именуемой «весенним субботником». Об этом 1 апреля сообщает БНР.

Субботник в Шумерля Cap.ru

По словам заместителя мэра Софии по вопросам экологии Десиславы Билевой, мероприятие организовано городской администрацией и проводится на добровольной основе.

«Участникам будут выданы все необходимые инструменты, включая лопаты, метлы и грабли, — сказала Билева. — Хочется верить, что и в нынешнем году эта акция будет плодотворной и эффективной».

Согласно официальной информации, «весенний субботник» продлится со 2 по 15 апреля.

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