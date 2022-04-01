София, 1 апреля, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Несколько тысяч жителей столицы Болгарии выразили желание принять участие в масштабной акции по уборке города от мусора, традиционно именуемой «весенним субботником». Об этом 1 апреля сообщает БНР.

Cap.ru Субботник в Шумерля

По словам заместителя мэра Софии по вопросам экологии Десиславы Билевой, мероприятие организовано городской администрацией и проводится на добровольной основе.

«Участникам будут выданы все необходимые инструменты, включая лопаты, метлы и грабли, — сказала Билева. — Хочется верить, что и в нынешнем году эта акция будет плодотворной и эффективной».

Согласно официальной информации, «весенний субботник» продлится со 2 по 15 апреля.