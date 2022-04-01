Москва, 1 апреля, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Компания Planeta Inform Film Distribution выпустит в повторный прокат картину «Волк с Уолл-стрит». Об этом 1 апреля сообщил сервис «Кинопоиск» в своём телеграм-канале.

Цитата из х/ф «Волк с Уолл-стрит». Реж. Мартин Скорсезе. 2013. США Брокер

Премьера фильма в российских кинотеатрах запланирована на 28 апреля 2022 года. Напомним, что главную роль в картине Мартина Скорсезе играет Леонардо Ди Каприо.

Добавим, что комедия «Волк с Уолл-стрит» вышла в декабре 2013 года. Картина была номинирована на пять премий «Оскар» и собрала в мировом прокате более $390 млн при бюджете в $100 млн.