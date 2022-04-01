Екатеринбург, 1 апреля, 2022, 20:12 — ИА Регнум. В Свердловской области не подтвердилась информация Россельхознадзора о подделке почти 600 тонн сливочного масла. Об этом сообщает региональное министерство АПК и потребительского рынка.

Agro2b.ru Сливочное масло

Причиной неточности стала техническая ошибка, которую допустил специалист при заполнении карточки товара в системе «Меркурий». В результате неё сведения о продукции оказались завышены в 20 раз. Сейчас эта ошибка уже обнаружена и устранена, говорит министр Артем Бахтерев.

В Россельхознадзор по данной ситуации направлены исчерпывающие разъяснения, отметили в министерстве.

Всего в месяц предприятие, масло которого посчитали поддельным, может выпускать 120 тонн этого продукта. А в марте в среднем ежедневно объём производства был на отметке 3,2 тонны. При этом на предприятии отмечают, что здесь «никогда не было и не будет фальсифицированной продукции».