2 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили новость о том, что депутаты украинского парламента от фракции «Слуга народа» Иван Юнаков и Георгий Мазурашу предложили изменить некоторые строчки в гимне Украины.

Оксана Переможенко, , 16:48 — REGNUM Депутаты украинского парламента от фракции «Слуга народа» Иван Юнаков и Георгий Мазурашу предложили изменить некоторые строчки в гимне Украины. Об этом сообщает 1 апреля ИА Красная Весна.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Было предложено заменить слова «еще не умерла Украина» на «процветает Украина». Изменения могут коснуться строк «еще нам, братья украинцы, улыбнется судьба». В новом варианте предлагается: «уже нам, братья украинцы, улыбнулась судьба».

Также предложили заменить «сгинут наши враги» на «гибнут наши враги», а «душу и тело мы положим за нашу свободу» на «душу и тело мы укрепили».

Новость обсудили в телеграм-канале «Радио Стыдоба», а также на YouTube-канале издания «Страна. ua».

«Ну по-любому это самое оптимальное время для решения таких вопросов. Когда же ещё?!» — задался вопросом andrey63i.

«Ну, других проблем же нет! Главное гимн поменять. Это самое важное на данный момент. Всё остальное второстепенно… Всегда восхищался способностью властей находить самое оптимальное время для решения задач…» — с сарказмом добавил Денис Александрович.

«К обрыву приблизились вплотную, важно под какую музыку дальше все будет происходить», — написал Mari N.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А мне интересно — эти депутаты сейчас вообще на Украине или придумывают новый гимн, сидя в Польше или ещё какой другой стране?» — поинтересовался Дмитрий М.

«Лебединая песня Украины», — смеется «бобёр».

«А еще это то самое время, когда надо мебель в Раде по фен-шуй расставить и… дармоедов оттуда выгнать…» — отреагировала Виктория К.

«А есть ли будущее у Украины как государства? У меня лично большие сомнения», — написал «Весёлый Молочник».

«Нет уж, умерла так умерла», — добавил «Анатольич».

«Самый лучший вариант: «Вже померла Украина» («Уже умерла Украина» — О. П.)», — прокомментировал Максимильен С.

«И мотив тогда уж подобрать более бравурный. А то не гимн, а поминальня какая-то», — пишет Арик Т.

«Не воскресить», — отреагировал «Лаврентий Берия».

«Есть чему там процветать?» — недоумевает Ольга.

«Ну так всё, умерла. О мертвых или хорошо, или ничего», — с сарказмом добавил Ch Ward.

«Как вовремя-то!!!» — не выдержала Манана К.

Орёл (Украина) Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«И вас с первым апреля», — пошутил Lisandro S.

«Самая актуальная из всех актуальностей», — с сарказмом отметил Дмитрий С.

«Не надо убирать. Уже чуть-чуть осталось и всё!» — написала Галина Б.

«Сейчас прям самое время именно эти вопросы решать…» — недоумевает Наталья.

«Да всё убирать надо! И герб, и гимн, и флаг», — пишет Валентина.

«Не-не, доктор сказал в морг, значит в морг», — добавил один из комментирующих.

«Поздно менять. Уже наванговали», — с сарказмом отметил gridnef.

«Пора думать над тем, чтобы поменять «Ще (еще — О. П.) не вмерла…» на «Россия — священная наша держава…» — написал Михаил.

«Посоветовал им бы кто поработать реально, а не создавать активную видимость», — написала Светлана Т.

«Думают — это поможет?» — поинтересовался НД.

«Из песни слов не выкинешь», — смеется Юлия Б.

«В Верховной раде хотят изменить гимн страны. Слова «ещё не умерла Украина» предлагается заменить на «процветает Украина» и ещё несколько других изменений. Реально, пока страна ещё не умерла, надо срочно менять текст гимна. Вовремя!» — с сарказмом подытожил автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».