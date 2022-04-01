Бухарест, , 20:07 — REGNUM Власти Румынии повысили код опасности наводнений в большинстве регионов страны с «желтого» на «оранжевый». Об этом 1 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Фрэнсис Данби. Потоп. 1840

По прогнозам гидрологов, наибольшая вероятность стихии грозит населенным пунктам, расположенным у рек Вишеул-де-Сус, Страмура, Родна и Цыблеш на Северо-западе, а также Юл-де-Вест и Тыргу-Чэрбунешти на Юго-западе страны.

При этом опасность паводков по-прежнему грозит районам в бассейнах рек Вылсан и Раул Доамней (Южная Румыния). Согласно официальной информации, предупреждение будет действовать до 3 апреля.

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