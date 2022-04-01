Правительство Болгарии выделило местным туроператорам $3,4 млн
София, 1 апреля, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Правительство Болгарии одобрило выделение болгарским туроператорам в общей сложности 6 млн левов ($3,4 млн) в качестве одноразовой государственной помощи. Об этом 1 апреля сообщает БНР.
Рубинский И.П. Туризм. 1968
Предполагается, что за счет соответствующих средств фирмы, занимающиеся услугами в сфере туризма, смогут погасить свои долги перед клиентами, возникшие в период пандемии коронавируса.
«Если бы туроператоры объявили о своем банкротстве, никто не вернул бы деньги простым людям, — резюмировал министр туризма Болгарии Христо Проданов. — В нынешней ситуации правительство не могло оставаться в стороне».
Министр выразил надежду на то, что часть перечисленных средств пойдет на развитие отрасли в целом.
«Несомненно, в нынешнем году нам будет не хватать многих российских и украинских туристов, но мы компенсируем этот пробел за счет гостей из соседних стран — Румынии, Сербии и Венгрии»