Москва, , 20:01 — REGNUM 25-летний таранный форвард «Спартака» и сборной Ямайки по футболу Шамар Николсон признан лучшим игроком московского клуба по итогам марта. Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Зелимхан Бакаев, Вильмар Барриос, Олег Шатов Андрей Пронин © ИА REGNUM

По итогу голосования болельщиков «Спартака» Николсон с 36% голосов был признан лучшим игроком месяца. Вторым по итогам голосования стал Зелимхан Бакаев (31%) и Квинси Промес (23').

В марте Шамар Николсон принял участие в четырех матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Николсон выступает за «Спартак» с 7 января 2022 года после перехода из бельгийского клуба «Шарлеруа» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость ямайского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 6,5 миллиона евро.