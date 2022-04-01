Москва, 1 апреля 2022, 20:01 — REGNUM 25-летний таранный форвард «Спартака» и сборной Ямайки по футболу Шамар Николсон признан лучшим игроком московского клуба по итогам марта. Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Зелимхан Бакаев, Вильмар Барриос, Олег Шатов
Зелимхан Бакаев, Вильмар Барриос, Олег Шатов
Андрей Пронин © ИА REGNUM

По итогу голосования болельщиков «Спартака» Николсон с 36% голосов был признан лучшим игроком месяца. Вторым по итогам голосования стал Зелимхан Бакаев (31%) и Квинси Промес (23').

В марте Шамар Николсон принял участие в четырех матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Николсон выступает за «Спартак» с 7 января 2022 года после перехода из бельгийского клуба «Шарлеруа» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость ямайского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 6,5 миллиона евро.