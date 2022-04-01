Москва, 1 апреля, 2022, 20:01 — ИА Регнум. 25-летний таранный форвард «Спартака» и сборной Ямайки по футболу Шамар Николсон признан лучшим игроком московского клуба по итогам марта. Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Андрей Пронин ИА REGNUM Зелимхан Бакаев, Вильмар Барриос, Олег Шатов

По итогу голосования болельщиков «Спартака» Николсон с 36% голосов был признан лучшим игроком месяца. Вторым по итогам голосования стал Зелимхан Бакаев (31%) и Квинси Промес (23').

В марте Шамар Николсон принял участие в четырех матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Николсон выступает за «Спартак» с 7 января 2022 года после перехода из бельгийского клуба «Шарлеруа» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость ямайского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 6,5 миллиона евро.