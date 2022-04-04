Александр Погожев,
4 апреля 2022, 05:14 — REGNUM На Ставрополье, в г. Светлоград, по просьбе населения появился завод по производству комбикорма. Это позволило удовлетворить потребности крестьян, которые занимаются разведением домашнего скота и птицы.
Территория предприятия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Территория предприятия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Территория предприятия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Предприниматель Сергей Зубенко занимается переработкой зерна около 30 лет. Сейчас взялся за производство гранулированных и сыпучих комбикормов. Продукция изготавливается на Российском оборудовании. Сырье для производства кормов закупает у местных производителей и не добавляет никакой химии. Вся продукция доставляется на местные рынки Ставропольского края и в соседние регионы.
Сергей Зубенко
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Сейчас увеличивается спрос, хотя мы думали, что с ростом цен он упадет. Но крестьяне привыкли жить за счет подсобного хозяйства, поэтому корма закупают. Сейчас цена поднялась на пшеницу, тару, топливо. Мы стараемся делать минимальную наценку, и цены в любом случае ниже, чем от иностранных производителей при том же качестве продукции», — говорит Сергей Зубенко.
Образцы корма в лаборатории
Александр Погожев © ИА REGNUM
В данный момент предприятие наращивать производство не собирается, для Сергея важно сохранить рабочие места и не допустить, чтобы работники увольнялись.
Чтобы привлекать сельхозпроизводителей, Сергей оказывает им услуги по хранению зерна, и во время уборки предприятие работает как элеватор. Фермеры по взаимной договоренности с заводом могут, вместо оплаты деньгами, обменять свое зерно на услугу хранения.
Работник предприятия по производству комбикорма
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работник предприятия по производству комбикорма
Александр Погожев © ИА REGNUM
Пульт оператора
Александр Погожев © ИА REGNUM
Линия производства и упаковки комбикорма
Александр Погожев © ИА REGNUM
Линия производства и упаковки комбикорма
Александр Погожев © ИА REGNUM
Склад готовой продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
Склад готовой продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работники предприятия готовят продукцию к отгрузке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Склад готовой продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
Склад готовой продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
Склад готовой продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
Склад готовой продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
Склад готовой продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Производство мы создали по просьбе администрации. Население жаловалось, что нет возможности в Светлограде приобрести корма по доступным ценам. Мы взялись за реализацию этого проекта», — говорит Сергей Зубенко.
Работник предприятия следит за производством корма
Александр Погожев © ИА REGNUM
Линия производства и упаковки комбикорма
Александр Погожев © ИА REGNUM
Линия производства и упаковки комбикорма
Александр Погожев © ИА REGNUM
Линия производства и упаковки комбикорма
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работники предприятия насыпают, взвешивают и зашивают мешки с кормом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работник предприятия насыпает, взвешивает и зашивает мешки с кормом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работник предприятия насыпает, взвешивает и зашивает мешки с кормом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работники предприятия насыпают, взвешивают и зашивают мешки с кормом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Склад готовой продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
Склад готовой продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
Линия производства и упаковки комбикорма
Александр Погожев © ИА REGNUM
Линия производства и упаковки комбикорма
Александр Погожев © ИА REGNUM
Линия производства и упаковки комбикорма
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работники предприятия насыпают, взвешивают и зашивают мешки с кормом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работники предприятия насыпают, взвешивают и зашивают мешки с кормом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работники предприятия насыпают, взвешивают и зашивают мешки с кормом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Березки на территории предприятия
Александр Погожев © ИА REGNUM