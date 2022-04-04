4 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, , 05:14 — REGNUM На Ставрополье, в г. Светлоград, по просьбе населения появился завод по производству комбикорма. Это позволило удовлетворить потребности крестьян, которые занимаются разведением домашнего скота и птицы.

Территория предприятия Александр Погожев © ИА REGNUM

Территория предприятия Александр Погожев © ИА REGNUM

Территория предприятия Александр Погожев © ИА REGNUM

Предприниматель Сергей Зубенко занимается переработкой зерна около 30 лет. Сейчас взялся за производство гранулированных и сыпучих комбикормов. Продукция изготавливается на Российском оборудовании. Сырье для производства кормов закупает у местных производителей и не добавляет никакой химии. Вся продукция доставляется на местные рынки Ставропольского края и в соседние регионы.

Сергей Зубенко Александр Погожев © ИА REGNUM

«Сейчас увеличивается спрос, хотя мы думали, что с ростом цен он упадет. Но крестьяне привыкли жить за счет подсобного хозяйства, поэтому корма закупают. Сейчас цена поднялась на пшеницу, тару, топливо. Мы стараемся делать минимальную наценку, и цены в любом случае ниже, чем от иностранных производителей при том же качестве продукции», — говорит Сергей Зубенко.

Образцы корма в лаборатории Александр Погожев © ИА REGNUM

В данный момент предприятие наращивать производство не собирается, для Сергея важно сохранить рабочие места и не допустить, чтобы работники увольнялись.

Чтобы привлекать сельхозпроизводителей, Сергей оказывает им услуги по хранению зерна, и во время уборки предприятие работает как элеватор. Фермеры по взаимной договоренности с заводом могут, вместо оплаты деньгами, обменять свое зерно на услугу хранения.

Работник предприятия по производству комбикорма Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник предприятия по производству комбикорма Александр Погожев © ИА REGNUM

Пульт оператора Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия производства и упаковки комбикорма Александр Погожев © ИА REGNUM Линия производства и упаковки комбикорма Александр Погожев © ИА REGNUM

Склад готовой продукции Александр Погожев © ИА REGNUM

Склад готовой продукции Александр Погожев © ИА REGNUM Работники предприятия готовят продукцию к отгрузке Александр Погожев © ИА REGNUM

Склад готовой продукции Александр Погожев © ИА REGNUM

Склад готовой продукции Александр Погожев © ИА REGNUM

Склад готовой продукции Александр Погожев © ИА REGNUM

Склад готовой продукции Александр Погожев © ИА REGNUM

Склад готовой продукции Александр Погожев © ИА REGNUM

«Производство мы создали по просьбе администрации. Население жаловалось, что нет возможности в Светлограде приобрести корма по доступным ценам. Мы взялись за реализацию этого проекта», — говорит Сергей Зубенко.

Работник предприятия следит за производством корма Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия производства и упаковки комбикорма Александр Погожев © ИА REGNUM Линия производства и упаковки комбикорма Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия производства и упаковки комбикорма Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники предприятия насыпают, взвешивают и зашивают мешки с кормом Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник предприятия насыпает, взвешивает и зашивает мешки с кормом Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник предприятия насыпает, взвешивает и зашивает мешки с кормом Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники предприятия насыпают, взвешивают и зашивают мешки с кормом Александр Погожев © ИА REGNUM

Склад готовой продукции Александр Погожев © ИА REGNUM Склад готовой продукции Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия производства и упаковки комбикорма Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия производства и упаковки комбикорма Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия производства и упаковки комбикорма Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники предприятия насыпают, взвешивают и зашивают мешки с кормом Александр Погожев © ИА REGNUM Работники предприятия насыпают, взвешивают и зашивают мешки с кормом Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники предприятия насыпают, взвешивают и зашивают мешки с кормом Александр Погожев © ИА REGNUM