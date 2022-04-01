Москва, 1 апреля, 2022, 19:58 — ИА Регнум. За последний день российская оперативно-тактическая авиация поразила 40 украинских военных объектов, сообщил 1 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

High Contrast Комплекс ПВО «Бук»

«В течение дня оперативно-тактической авиацией поражены 40 военных объектов Украины.

Среди них: два зенитных ракетных комплекса, в том числе один ЗРК «Бук-М1» в районе Мурахово и одна пусковая установка «Оса» в районе Великие Новоселки, а также 32 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбиты в воздухе один вертолет Ми-24 в районе Гуляй-поле и четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах Новомихайловка, Изюм и Харьков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 82 вертолета, 357 беспилотных летательных аппаратов, 1854 танка и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 777 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1722 единицы специальной военной автомобильной техники», — рассказал Конашенков.