Белград, , 19:58 — REGNUM На шахте по добыче бурого угля «Соко» вблизи города Сокобаня в Сербии 1 апреля произошла авария, в которой погибло восемь и пострадал 21 шахтер.

Угольная шахта Tangopaso

По словам министра горного дела и энергетики Сербии Зораны Михайлович, в шахте не было взрыва — шахтеры задохнулись из-за высокой концентрации метана.

«Произошло большое горе, погибли восемь шахтеров шахты «Соко». Они задохнулись сегодня в 4:10 утра. Не было никакого взрыва, ничего другого не было, просто скачок метана был такой, что они задохнулись», — процитировал телеканал РТС слова Михайлович.

Министр выразила соболезнования семьям погибших и обещала, что государство выделит им материальную помощь.

Напомним, что эксплуатация бурого угля на шахте «Соко» началась в 1908 году. Одна из самых серьезных аварий в истории шахты произошла в 1998 году. В этой аварии погибли 29 шахтеров.