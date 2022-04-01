Москва, , 19:52 — REGNUM Завершился XII сезон Московской Студенческой Киберспортивной Лиги (МСКЛ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта Москвы 1 апреля.

Киберспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отмечают в пресс-службе, новый сезон МСКЛ впервые за два года прошел в очном формате — в общей сложности в нём приняло участие более 1,5 тыс. спортсменов из сборных 62 учебных заведений столицы. Вузы и ссузы соревновались между собой по восьми видам программ — по сумме баллов, набранных всеми сборными, РТУ МИРЭА стал чемпионом XII сезона. Это его третий подобный титул подряд.

ИА REGNUM напоминает, что финальные игры XII сезона МСКЛ прошли 31 марта 2022 года в Москве. В качестве площадки была выбрана Winstrike Arena на Лубянке.

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