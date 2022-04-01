Москва, 1 апреля 2022, 19:48 — REGNUM В районе населенного пункта Шахтёрское уничтожен штаб группировки украинских нацистов, сообщил 1 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Удар был нанесен крылатыми ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион», уточнил он.
«Высокоточными крылатыми ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожен штаб группировки украинских войск в районе населенного пункта Шахтёрское. Уничтожено до 40 человек личного состава, пять единиц бронетехники и автомобили различного назначения», — рассказал Конашенков.
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