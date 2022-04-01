Москва, 1 апреля, 2022, 19:48 — ИА Регнум. В районе населенного пункта Шахтёрское уничтожен штаб группировки украинских нацистов, сообщил 1 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Илья Иванов ИА REGNUM Ракетный комплекс «Бастион»

Удар был нанесен крылатыми ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион», уточнил он.

«Высокоточными крылатыми ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожен штаб группировки украинских войск в районе населенного пункта Шахтёрское. Уничтожено до 40 человек личного состава, пять единиц бронетехники и автомобили различного назначения», — рассказал Конашенков.