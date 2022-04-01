Брюссель, , 19:50 — REGNUM Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Болгарию с рабочим визитом по специальному приглашению болгарского премьер-министра Кирила Петкова. Об этом 1 апреля сообщает БТВ.

Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте Europa.eu

Как ожидается, в ходе своего пребывания в стране глава ЕК встретится с представителями Совета министров Болгарии и депутатами болгарского Народного собрания (парламента).

В повестку указанных консультаций вынесены вопросы дополнительных инвестиций Брюсселя в экономику Болгарии, а также выделение руководством Евросоюза средств на модернизацию железных дорог и строительство новых школ в Болгарии.

Визит фон дер Ляйен запланирован на 8 апреля. Других деталей не сообщается.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии зарегистрирована рекордная за последние 10 лет инфляция