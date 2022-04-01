Нижний Новгород, 1 апреля, 2022, 19:48 — ИА Регнум. В пунктах временного размещения в Нижегородской области сейчас проживают 825 беженцев из Донецкой народной республики. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Официальный сайт ДНР Эвакуация жителей ДНР

Также стало известно о том, что официально предоставлено временное убежище 174 из них, в том числе 90 детям и подросткам.

«Свидетельство о предоставлении убежища удостоверяет личность его обладателя и подтверждает правомерность его нахождения в России. Имея этот документ, иностранец имеет право на трудоустройство без оформления патента и на получение полиса обязательного медстрахования», — пояснили в полицейском ведомстве.

Отметим, что 273 эвакуированных в Нижегородскую область жителя ДНР имеют российское гражданство.

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