Нижний Новгород, , 19:45 — REGNUM В 2022 году бюджет Нижегородской области может недосчитаться от 13 млрд до 25 млрд рублей. Об этом стало известно в ходе заседания регионального законодательного собрания.

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Отмечается, что сумма выпадающих доходов областной казны может снизиться в случае изменения ситуации с ключевой ставкой Центробанка России, в результате вырастет и финансирование для поддержки ликвидности экономики.

«Эта оценка достаточно взвешенная. Может быть и улучшение ситуации, а может случиться и её ухудшение. Ожидайте, что мы будем увеличивать дефицит и госдолг», — констатировал губернатор Глеб Никитин.

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