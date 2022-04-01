Тимишоара, Румыния, 1 апреля, 2022, 19:43 — ИА Регнум. В городе Тимишоаре на западе Румынии во время операции в местной клинике загорелся пациент. Об этом 1 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ян Гордон. Операция

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 31 марта. В ходе хирургического вмешательства по удалению опухоли вспыхнул 84-летний местный житель.

Как утверждают эксперты, пламя было вызвано химической реакцией между веществами, которые использовали врачи, и кислородом.

В результате у больного были зафиксированы ожоги 5% тела, включая лицо. В данный момент его здоровью ничего не угрожает. Ведется расследование.