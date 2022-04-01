Москва, 1 апреля, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Российские войска продолжают наступление в Донбассе, за день продвинувшись на восемь километров, сообщил 1 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Подразделения российских вооруженных сил завершили зачистку от националистов населенного пункта Урожайное и ведут бой с украинской 54-й отдельной механизированной бригадой за овладение совхозом «Октябрь».

Глубина продвижения за день составила восемь километров. Уничтожена украинская мотопехотная рота, усиленная танковым взводом», — сообщил Конашенков.

Напомним, речь идёт о направлении наступления, отсекающем пути снабжения южной части группировки украинских нацистов, собранной под Донецком