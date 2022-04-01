Бишкек, 1 апреля, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали местного жителя, представлявшегося «помощником главы киргизских спецслужб». Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ сегодня, 1 апреля.

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Мошенник

Следствие установило, что лжесотрудник силового ведомства вошёл в доверие к другому киргизстанцу и пообещал ему решить вопрос о прекращении уголовного преследования со стороны органов прокуратуры.

За обещанную услугу он потребовал $7,5 тысяч (625 тысяч рублей) в качестве «вознаграждения». Эти деньги подозреваемый получил через посредника — гражданина Таджикистана.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Все трое фигурантов задержаны и водворены в следственный изолятор государственного комитета национальной безопасности.