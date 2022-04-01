Москва, , 19:43 — REGNUM Российский актёр Сергей Безруков заявил о том, что не исключает массового закрытия российских кинотеатров в ближайшее время. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале 1 апреля.

Сергей Безруков Mil.ru

«Но давайте будем честны: 75-80% недосбора из-за блокбастеров вот так просто отечественным кино не закроешь. Поэтому часть залов уже законсервирована, а другая может оказаться на грани закрытия в самое ближайшее время. Мне, как человеку внутри профессии, конечно, тяжело за этим наблюдать. С другой стороны, хочется верить, что это станет отправной точкой для прорыва нашего кино», — написал актёр. Примечательно, что ранее Безруков выступил с пессимистичным прогнозом на тему театров, отметив необходимость обращения их руководителей за помощью к государству.

Напомним, что 31 марта 2022 года стало известно о том, что киностудия Disney прекращает прокат своих фильмов в России с 7 апреля 2022 года. Ожидается, что предстоящие ограничения затронут как зарубежные, так и российские проекты студии.

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