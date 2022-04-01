Москва, 1 апреля, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Россия возобновит экспорт семян зерновых сельхозкультур и кукурузы в Киргизию, Казахстан, Армению и Белоруссию, передают киргизские СМИ сегодня, 1 апреля.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пшеница

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Отмечается, что российское правительство позволило поставлять семена пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в страны Евразийского экономического союза, но только тем экспортёрам, у которых есть разрешение от Министерства сельского хозяйства.

ИА REGNUM напоминает, ранее российские власти приняли решение о введении временного запрета на экспорт зерновых культур в страны ЕАЭС на период до 31 августа 2022 года. Затем Россия стало известно о том, что правительство России приняло решение выделить государствам-членам Евразийского союза квоты на покупку зерна.

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