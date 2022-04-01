Стокгольм, , 20:20 — REGNUM Служба безопасности Швеции может констатировать, что в последнее время на территории королевства увеличилось количество иностранных граждан, которых можно отнести к угрозам безопасности. Об этом 1 апреля сообщила радиостанция Ekot.

Стокгольм. Швеция

Как признались в спецслужбе, несмотря на свой статус, иностранные лица, о которых идет речь, по-прежнему остаются на территории Швеции.

«С одной стороны, это могут быть лица, имеющие намерение и возможность совершить, например, террористические преступления на территории Швеции. С другой стороны, это распространяется на лиц, которые могут осуществлять от лица иностранных держав деятельность, угрожающую нашей безопасности», — заявил в эфире Ekot пресс-секретарь Службы безопасности Швеции Габриэль Вернштедт.

В прошлом году количество людей, которых можно классифицировать как представляющих угрозу для безопасности Швеции, увеличилось на 25%, с 200 до чуть более 250 человек.

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