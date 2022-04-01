Стокгольм, , 20:17 — REGNUM Правительство Швеции внесло законопроект, который позволит равномерно распределить украинских беженцев в различных муниципалитетах страны. Об этом в ходе пресс-конференции объявил министр по делам миграции Андерс Игеман, передает телеканал SVT.

Стокгольм, Швеция

Игеман «Мы не должны ни в коем случае вернуться в ситуацию 2015 года, когда отдельным муниципалитетам пришлось взять на себя слишком большую ответственность».

По его словам, Миграционному агентству Швеции поручено использовать все доступные инструменты для достижения равномерного распределения жилья в муниципалитетах страны. Речь может идти об аренде квартир, приобретение жилья в собственность или поиск жилья для беженцев любыми другими способами.

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Теперь беженцев с Украины будут размещать в шведских муниципалитетах, исходя из размеров муниципального образования, условий на рынке труда, общего числа детей без сопровождения, а также исходя из того, сколько просителей политического убежища уже проживает в том или ином муниципалитете.

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