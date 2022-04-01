Баткен, Киргизия, , 19:36 — REGNUM Государственная ипотечная компания построит индивидуальные жилые дома в двух сёлах на границе с Таджикистаном. Об этом заявила глава ГИК Аида Тологонова на заседании парламентской фракции «Ишеним», — передаёт «24. kg».

По ее словам, на эти цели планируют потратить 200 млн сомов (более 201 млн рублей по текущему курсу).

Также председатель Госипотечной компании сообщила, что в общей сложности на строительство жилья во всех регионах республики обещают выделить 3,5 млрд сомов (3 млрд 524 млн рублей).

«Мы объездили регионы, определили 300 гектаров земли под строительство. Составили перечень этих участков. Мы построим многоэтажные дома», — подытожила Тологонова.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь с 27 на 28 января 2022 года на киргизско-таджикской границе разгорелся вооружённый конфликт из-за перекрытия таджикскими пограничниками дороги в Баткенской области Киргизии.

В результате него огнестрельные ранения получили 11 киргизских пограничников и один мирный житель. Также оказались повреждены несколько жилых домов, здание войсковой части и высоковольтная линия электропередач. Из зоны боевых действий были эвакуированы более 24 тысяч киргизстанцев.