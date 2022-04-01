Стокгольм, 1 апреля, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Вечером 31 марта министр Швеции по делам иммиграции Андерс Игеман и лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон встретились в студии телеканала SVT, чтобы обсудить вопрос о прибытии в страну тысяч беженцев с территории Украины. Однако дискуссия о миграционных проблемах переросла в словесную дуэль между двумя политиками.

Sverigedemokraternav Йимми Окессон

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Ранее Окессон заявлял, что Швеция должна помочь украинским беженцам, потому что эти люди разделяют общие со шведами ценности и принадлежат к «христианскому» миру.

«А раньше считалось, что украинцы представляют угрозу для западной культуры… Видите, он проводит различия между людьми по религиозному признаку и цвету кожи», — заявил Игеман.

«Цвету кожи! Ой, да брось ты! Никто вообще не говорил о цвете кожи в этом контексте. Это не имеет никакого отношения к цвету кожи. Мы что, опустимся до такого уровня и будем дебатировать?» — отреагировал Окессон.