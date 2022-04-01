Тбилиси, 1 апреля, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта», депутат парламента Мамука Мдинарадзе призвал оппозицию и оппозиционно настроенных журналистов не обострять ситуацию в стране, сообщает 1 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Грузинский флаг

«Я хотел бы попросить всех, в том числе оппозицию, ту часть оппозиции, которая стоит за «Единым национальным движением», за телеканалами «Единого национального движения». Не становитесь солдатами этой гибридной войны, признаки этого есть. Сегодня в Грузии идёт обычная война, гибридная война, холодная война, и, к сожалению, они проходят по следам войны на Украине, ведущейся Россией. Поэтому никто не должен становиться солдатами этой войны, и не нужно вести такую пропаганду, будь то в ньюсрумах или внутри партий», — сказал Мдинарадзе.

Напомним, что грузинская оппозиция требует от правительства в связи с событиями на Украине занятия более решительной антироссийской позиции.