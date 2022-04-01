Бишкек, , 19:33 — REGNUM Национальный банк Киргизии второй день подряд проводит интервенцию по покупке долларов США на внутреннем валютном рынке республики. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора сегодня, 1 апреля.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На сей раз Нацбанк выкупил $14,5 млн для сглаживания резкого падения обменного курса американской валюты по отношению к киргизскому сому.

Отметим, днём ранее стало известно о том, что впервые за последние четыре года Национальный банк Киргизии закупил $5,4 млн на внутреннем валютном рынке страны.

Напомним, что за последние несколько дней курс доллара США и евро по отношению к киргизской национальной валюте опустился ниже докризисного уровня. По состоянию на 1 апреля официальный курс, установленный НБКР, составляет 82,46 сома за $1 и 91,77 сома за €1.

В то же время коммерческие банки и пункты обмена валют покупают американскую валюту в среднем по 79,78 сома за $1 и валюту Евросоюза по 88,53 сома за €1. А продают по 81,74 сома за $1 и по 90,61 за €1.

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