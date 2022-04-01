Стокгольм, 1 апреля, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Когда полиция Швеции в начале этого года опубликовала новые медицинские требования к обучению полицейских, стало ясно, что люди, принимающие лекарства, например, даже для лечения cиндрома дефицита внимания и гиперактивности, могут получить образование и стать полицейскими. Однако лица с диабетом первого типа до сих пор лишены такой возможности. Об этом 1 апреля сообщил телеканал SVT.

Håkan Dahlström Шведский полицейский

Вопрос, почему диабетики не могут выучиться и стать полицейскими, вызвал буру негодования. Теперь омбудсмен Швеции по противодействию дискриминации начал проводить проверку.

В то же время, пишут журналисты, если у человека диабет диагностирован во время обучения, ему разрешено закончить его и устроиться на работу в полицию Швеции. Однако лица, у которых заболевание было выявлено до момента подачи заявки на поступление в полицейскую академию, стражами правопорядка стать не смогут.

Подчеркивается, что при принятии новых правил в полиции Швеции не провели консультаций с диабетологами.