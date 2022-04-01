Курган, , 19:26 — REGNUM В Курганской области в дорожной аварии на 193 километре федеральной автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» погибли жители Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

На месте трагедии Пресс-служба Госавтоинспекции по Курганской области

Трагедия произошла утром 1 апреля 2022 года. Под управлением 60-летнего водителя автомобиль «Тойота Витц» направлялся из Челябинска в сторону Кургана. Предварительно установлено, что водитель при обгоне потерял контроль над управлением автомобилем, вследствие чего на полосе, предназначенной для встречного движения, столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво» с полуприцепом под управлением 59-летнего гражданина Белоруссии. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Тойоты» и его 46-летняя пассажирка от полученных травм скончались месте, до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Погибшие были пристёгнуты ремнями безопасности. Водитель большегруза в ДТП не пострадал.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, отметили в управлении ГИБДД по Курганской области.