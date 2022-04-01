Кемеровская область, 14 сентября, 2006, 19:23 — ИА Регнум. Генеральный директор объединения "Южкузбассуголь", в составе которого 24 предприятия, Владимир Лаврик, погибший 13 сентября при аварии частного вертолета под Новокузнецком, возглавлял третью угольную компанию России. 14 сентября на радио "Кузбасс FM" прозвучала информация о том, что его активы перейдут к сыну Георгию - первому заместителю гендиректора компании.

Половина акций "Южкузбассугля" принадлежит "Евраз Групп", а вторая половина - Владимиру Лаврику и еще двум топ-менеджерам компании. Помимо доли в "Южкузбассугле", с октября 2005 года Владимир Лаврик контролировал Юргинский машиностроительный завод - крупнейшее предприятие машиностроительной отрасли в Кемеровской области. Принадлежавшие Владимиру Лаврику активы теперь, скорее всего, наследует его сын.

Лаврик занимался авиаспортом и сам пилотировал самолет Як-52. На первенстве Сибирского федерального округа по высшему пилотажу он даже занял призовое место. Гендиректор "Южкузбассугля" был увлечен малой авиацией и финансировал строительство аэродрома в Михайловке, официальное открытие которого планировалось на конец сентября.

Как сообщает радиостанция, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев пытался запретить Владимиру Лаврику летать после авиакатастрофы в июле 2003 года, в которой погиб гендиректор Западно-Сибирского металлургического комбината Анатолий Смолянинов с супругой.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 сентября под Новокузнецком при заходе на посадку разбился частный легкий вертолет иностранного производства MD-600. На борту находились 4 человека, трое из них погибли: генеральный директор объединения "Южкузбассуголь" Владимир Лаврик, пилот Артур Леонгуни 1960 года рождения, сотрудник охраны Евгений Сальников 1970 года рождения. Еще один охранник Евгений Емуранов 1976 года рождения, госпитализирован в городскую больницу №1 города Новокузнецка в тяжелом состоянии.

Причиной крушения вертолета стал отказ двигателя: по данным пресс-службы ОАО "Южкузбассуголь", перед аварией пилот успел сообщить диспетчеру, что на высоте 50 метров над землей у вертолета отказал двигатель, после этого последовало резкое падение.

Следственные мероприятия продолжаются.