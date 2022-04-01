Активы погибшего гендиректора "Южкузбассугля", вероятно, перейдут к его сыну (Кузбасс)
Кемеровская область, 14 сентября, 2006, 19:23 — ИА Регнум. Генеральный директор объединения "Южкузбассуголь", в составе которого 24 предприятия, Владимир Лаврик, погибший 13 сентября при аварии частного вертолета под Новокузнецком, возглавлял третью угольную компанию России. 14 сентября на радио "Кузбасс FM" прозвучала информация о том, что его активы перейдут к сыну Георгию - первому заместителю гендиректора компании.
Половина акций "Южкузбассугля" принадлежит "Евраз Групп", а вторая половина - Владимиру Лаврику и еще двум топ-менеджерам компании. Помимо доли в "Южкузбассугле", с октября 2005 года Владимир Лаврик контролировал Юргинский машиностроительный завод - крупнейшее предприятие машиностроительной отрасли в Кемеровской области. Принадлежавшие Владимиру Лаврику активы теперь, скорее всего, наследует его сын.
Лаврик занимался авиаспортом и сам пилотировал самолет Як-52. На первенстве Сибирского федерального округа по высшему пилотажу он даже занял призовое место. Гендиректор "Южкузбассугля" был увлечен малой авиацией и финансировал строительство аэродрома в Михайловке, официальное открытие которого планировалось на конец сентября.
Как сообщает радиостанция, губернатор Кемеровской области
Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 сентября под Новокузнецком при заходе на посадку разбился частный легкий вертолет иностранного производства MD-600. На борту находились 4 человека, трое из них погибли: генеральный директор объединения "Южкузбассуголь" Владимир Лаврик, пилот Артур Леонгуни 1960 года рождения, сотрудник охраны Евгений Сальников 1970 года рождения. Еще один охранник Евгений Емуранов 1976 года рождения, госпитализирован в городскую больницу №1 города Новокузнецка в тяжелом состоянии.
Причиной крушения вертолета стал отказ двигателя: по данным пресс-службы ОАО "Южкузбассуголь", перед аварией пилот успел сообщить диспетчеру, что на высоте 50 метров над землей у вертолета отказал двигатель, после этого последовало резкое падение.
Следственные мероприятия продолжаются.