Баткен, Киргизия, 1 апреля, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Власти Узбекистана потратили $3,5 млн (294 млн рублей) на постройку нового здания школы на 330 мест в Баткенской области Киргизии. Об этом стало известно на церемонии открытия этого учебного заведения сегодня, 1 апреля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Узбекистан

Участие в мероприятии приняли премьер-министры двух стран Акылбек Жапаров и Абдулла Арипов посредством видеоконференцсвязи.

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Глава киргизского правительства поблагодарил руководство Узбекистан за помощь в строительстве этого учебного заведения.

«Развитие двустороннего сотрудничества между двумя странами является результатом наших давних исторических уз братства, дружбы и добрососедства. Баткенская область граничит с Ферганской областью Узбекистана, и мы выступаем за расширение и увеличение приграничного сотрудничества во всех сферах», — подчеркнул Жапаров.

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