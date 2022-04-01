Бишкек, 1 апреля, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Национальный банк Киргизии предоставил «Айыл банку» («Сельскому банку») 271,7 млн сомов (277,2 млн рублей). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Акылбек Жапаров сегодня, 1 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Эти деньги банк должен будет направить исключительно на предоставление в лизинг местным аграрным и фермерским хозяйствам сельскохозяйственной и водополивной техники, машин и оборудования.

Киргизстанские сельхозпроизводители смогут получать кредиты на эти цели на срок до семи лет под 6% годовых в национальной валюте.

Напомним, что в конце 2021 года прошлого года власти Киргизии выдели «Айыл банку» 426,6 млн сомов (435,2 млн рублей) для открытия кредитной линии по предоставлению сельскохозяйственной, перерабатывающей техники, дождевальных машин и оборудования для капельного орошения в лизинг.

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