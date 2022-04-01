Москва, 1 апреля, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Блогер Дима Масленников может стать новым ведущим программы «Ревизорро». Телеканал «Пятница!» поделился фотографией Масленникова в белых перчатках в своём сообществе во «ВКонтакте» 1 апреля.

Скриншот видео на YouTube Дима Масленников

«Кое-что намечается», — говорится в подписи к снимку. Часть пользователей обрадовались новости о том, что блогер будет вести программу, однако часть комментаторов предположили, что это может быть розыгрыш в честь первого апреля.

«Ребят, это фейк, как я понимаю?» — спрашивает Иван Тихомиров.

«А реально, вдруг это розыгрыш?» — пишет Анастасия Васильева.

«Классная шутка, я даже поверил», — поделился Сергей Кошкин.

Добавим, что сам Масленников пока не давал комментариев по поводу его возможного участия в съёмках программы.