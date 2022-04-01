Москва, 1 апреля, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Удар по базе хранения нефтепродуктов на окраине Белгорода был нанесён двумя штурмовыми вертолётами Ми-24 ВВС Украины, сообщил 1 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная операция России по денацификации Украины

«1 апреля около пяти часов утра московского времени два украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство Российской Федерации.

Украинские вертолёты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов.

В результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись.

Хочу подчеркнуть, что с данного объекта осуществлялось снабжение топливом только гражданского транспорта. Никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза не имеет», — рассказал Конашенков.

Напомним, в небе над Белгородом системами ПВО ранее были сбиты несколько тактических ракет «Точка-У» украинских нацистов.