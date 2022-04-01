Архыз, Карачаево-Черкесия, , 19:15 — REGNUM В Карачаево-Черкесии выявлено мошенничество с землями природоохранных территорий в поселке Архыз. Фигурантами уголовного дела стали двое местных жителей, которых обвиняют в незаконном присвоении права на земельный участок площадью около 4,5 гектара, сообщили 1 апреля в пресс-службе управления МВД по СКФО.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

Как установлено, подделав документы, злоумышленники оформили на подконтрольное лицо право собственности на земельный участок, после чего продали его под коммерческую застройку. Сумма ущерба составила около 68 млн рублей.

В настоящее время один из подозреваемых арестован, другой находится под домашним арестом. В целях обеспечения мер по возмещению причиненного ущерба на имущество обвиняемых наложен арест. Расследование продолжается. Устанавливаются остальные участники аферы с землей.