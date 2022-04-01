Архыз, Карачаево-Черкесия, 1 апреля, 2022, 19:15 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии выявлено мошенничество с землями природоохранных территорий в поселке Архыз. Фигурантами уголовного дела стали двое местных жителей, которых обвиняют в незаконном присвоении права на земельный участок площадью около 4,5 гектара, сообщили 1 апреля в пресс-службе управления МВД по СКФО.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Как установлено, подделав документы, злоумышленники оформили на подконтрольное лицо право собственности на земельный участок, после чего продали его под коммерческую застройку. Сумма ущерба составила около 68 млн рублей.

В настоящее время один из подозреваемых арестован, другой находится под домашним арестом. В целях обеспечения мер по возмещению причиненного ущерба на имущество обвиняемых наложен арест. Расследование продолжается. Устанавливаются остальные участники аферы с землей.