Курск, 1 апреля, 2022, 19:13 — ИА Регнум. В Курской области с 1 апреля по 15 июля в Курской области пройдёт призывная кампания. Как сообщила пресс-служба областной администрации, из Курской области на службу отправят 1 тыс. 500 человек.

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Призывники будут служить во всех родах войск и видах Вооруженных сил, в основном, в границах Западного военного округа.

«Военнослужащих по призыву не будут привлекать для участия в специальной военной операции на территории Украины, это запрещено министром обороны РФ. Также не планируется никаких мобилизационных мероприятий, связанных со спецоперацией», — заявил на брифинге военный комиссар Владимир Родионов.