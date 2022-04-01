Москва, , 19:11 — REGNUM Россия распространит в ООН новые документальные свидетельства о проводившейся США на Украине военно-биологической деятельности, заявил 1 апреля журналистам первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Биологическое оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что документы, захваченные российскими военными, уже были представлены Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН.

«Мы распространили документальные свидетельства, полученные нашим Министерством обороны, в качестве официальных документов Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Письма были распространены 11, 18 и 29 марта. Сегодня мы направим новое письмо», — сказал Полянский.

Напомним, речь идёт о секретных лабораториях Пентагона, работавших над биологическим оружием на территории Украины.

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